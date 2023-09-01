НХЛ продолжит политику соблюдения условий контрактов игроков в КХЛ

Ранее было прекращено действии соответствующего меморандума между лигами

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) продолжит уважать действующие контракты игроков Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

"Мы намерены продолжать нашу политику и практику соблюдения условий действующих и обязательных контрактов в КХЛ", - сказал Дэйли.

Меморандум о взаимопонимании между лигами действовал с 2010 года и регулярно продлевался. На основании этого документа КХЛ и НХЛ уважали соглашения игроков со своими клубами, что исключало возможность перехода хоккеистов с действующими контрактами из одной лиги в другую. 8 июля Дэйли сообщил ТАСС о прекращении действия меморандума. Спустя день в пресс-службе КХЛ отметили, что обе стороны по-партнерски продолжают соблюдать и уважать контракты игроков.

4 августа Международная федерация хоккея встала на сторону клуба НХЛ "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на вратаря Ивана Федотова. Американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.

Федотов вошел в стартовый состав ЦСКА на первый матч регулярного чемпионата КХЛ с казанским "Ак Барсом", который пройдет 1 сентября и начнется в 19:00 мск.