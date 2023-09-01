"Ак Барс" не будет требовать технического поражения ЦСКА из-за участия Федотова

Дисквалифицированный Международной федерацией хоккея голкипер вошел в стартовый состав команды на матч с казанским клубом

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Казанский "Ак Барс" не станет требовать присудить ЦСКА техническое поражение в стартовом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за включения в заявку вратаря Ивана Федотова. Об этом ТАСС сообщил источник.

Федотов вошел в состав на матч с "Ак Барсом" и должен начать игру с первых минут. Встреча пройдет 1 сентября и начнется в 19:00 мск.

4 августа Международная федерация хоккея встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.

КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч с "Ак Барсом". В защиту игрока выступила Генеральная прокуратура РФ, которая направила в Федерацию хоккея России, ЦСКА и КХЛ предупреждение о недопустимости нарушения прав Федотова на труд.