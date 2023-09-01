Центры раннего физического развития детей планируют открыть еще в 13 регионах РФ

В Краснодаре 1 сентября состоялось открытие первого центра "Стань чемпионом"

КРАСНОДАР, 1 сентября./ТАСС/. Еще 13 регионов России присоединились к проекту по созданию центров раннего физического развития детей "Стань чемпионом", педагоги этих регионов уже прошли необходимое обучение. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщила президент фонда поддержки физической культуры и спорта "Стань чемпионом", президент Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова.

В Краснодаре 1 сентября состоялось открытие первого такого центра. "Уже на сегодняшний день 13 регионов присоединились к проекту. Университетом Лесгафта в рамках государственного задания министерства спорта обучены педагоги, следующий этап - обеспечение аппаратно-программными комплексами, и регионы постепенно вовлекаются в проект, потому что поручение президента РФ предусматривает открытие центра по всей стране", - сказала Ерастова.

Она отметила, что в открывшемся центре в Краснодаре смогут заниматься более 5 тыс. детей. По ее словам, при поддержке администрации Краснодарского края в центре уже открыты 12 отделений по видам спорта. Кроме того, здесь будет реализована программа "Плавание для всех" - это обучение плаванию детей на безвозмездной основе.

Принявший участие в церемонии открытия центра "Стань чемпионом" в Краснодаре министр спорта РФ Олег Матыцин выразил уверенность, что в стране, где спорту уделяется большое внимание со стороны президента и губернаторов регионов, востребованность таких центров будет высокой. "Я думаю, что после сегодняшнего открытия мы получим заявки от многих регионов нашей спортивной страны", - сказал Матыцин.

Первый в России центр раннего физического развития детей "Стань чемпионом" открыли в Краснодаре в пятницу. Центры "Стань чемпионом" создаются в целях исполнения поручения президента России Владимира Путина в части реализации мероприятий по созданию центров раннего физического развития, выявления задатков и потенциала у подрастающего поколения в различных видах спорта.