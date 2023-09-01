Матч восьмого тура РПЛ между "Сочи" и "Спартаком" могут перенести в Москву

Общее собрание клубов РПЛ рассмотрит предложение об обмене кругами в заочном формате 4 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) по оценке качества футбольных полей рекомендовала приостановить на один месяц проведение матчей чемпионата страны на стадионе "Фишт" в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

"Сочи" в сентябре должен провести один домашний матч - 16-го числа в восьмом туре РПЛ с московским "Спартаком".

"Футбольный клуб "Сочи" вышел с инициативой о внесении изменений в график чемпионата: провести матч "Спартак" - "Сочи" 16 сентября на стадионе "Открытие банк - Арена", а матч "Сочи" - "Спартак" в апреле 2024 года - на стадионе "Фишт", - говорится в сообщении. - Письмо о согласовании изменений в графике чемпионата было также получено от футбольного клуба "Спартак".

Общее собрание клубов РПЛ рассмотрит предложение об обмене кругами в заочном формате 4 сентября, после чего решение о возможном изменении в графике чемпионата будет приниматься исполкомом Российского футбольного союза.