IIHF подтвердила вступление в силу запрета на международные трансферы для ЦСКА

1 сентября голкипер ЦСКА Иван Федотов сыграл в матче КХЛ с "Ак Барсом", несмотря на санкции

ТАСС, 1 сентября. Запрет на международные трансферы для московского ЦСКА вступил в силу в связи с участием вратаря Ивана Федотова в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса". Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

"Вступает в силу запрет на международные трансферы для ЦСКА на один сезон. Он продлится до 10 августа 2024 года", - говорится в заявлении пресс-службы IIHF.

4 августа Международная федерация хоккея встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова. Американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. 1 сентября Федотов вышел в стартовом составе ЦСКА на первый матч регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом"

Федотову 26 лет, он перешел в армейский клуб в 2021 году из челябинского "Трактора", в составе ЦСКА он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2021/22. Ранее голкипер выступал за уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". В 2022 году в составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр.