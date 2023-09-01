IIHF оштрафовала ФХР на $5,6 тыс. за участие Федотова в матче КХЛ

В заявлении отмечается, что голкипер ЦСКА вышел на лед без действительного трансфера

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) на 5 тыс. швейцарских франков ($5,6 тыс.) за участие вратаря ЦСКА Ивана Федотова в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

"Поскольку ЦСКА и ФХР разрешили Ивану Федотову участвовать без действительного трансфера, IIHF наложит штраф в размере 5 000 швейцарских франков на Федерацию хоккея России. Если Федотов продолжит играть без действующего трансфера, IIHF передаст дело в дисциплинарный совет IIHF, который будет иметь право применить дополнительные санкции к соответствующим вовлеченным сторонам, включая Ивана Федотова, ЦСКА и Федерацию хоккея России", - говорится в заявлении пресс-службы IIHF.

4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.

КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на первый матч регулярного чемпионата с "Ак Барсом". Вратарь вышел на лед в стартовом составе.