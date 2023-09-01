Футболист Николсон на правах аренды перешел из "Спартака" во французский "Клермон"

Соглашение рассчитано до конца сезона и предусматривает право выкупа

ТАСС, 1 сентября. Французский клуб "Клермон" арендовал у московского "Спартака" ямайского нападающего Шамара Николсона. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Николсон будет играть за "Клермон" до конца текущего сезона. В контракте предусмотрено право выкупа.

Николсону 26 лет, он выступает за "Спартак" с января 2022 года. Нападающий провел за красно-белых 43 матча во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав 4 результативные передачи. В этом сезоне футболист не провел игр за "Спартак". В сезоне-2021/22 нападающий вместе с командой стал обладателем Кубка России. Соглашение Николсона со "Спартаком" действует до 30 июня 2026 года.

"Клермон" выступает в высшем дивизионе чемпионата Франции. После трех туров команда, не набрав очков, занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице первенства.