"Ак Барс" обыграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия КХЛ

Казанский клуб победил в гостях со счетом 5:2

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" со счетом 5:2 обыграл московский ЦСКА в матче за Кубок Открытия Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 9 756 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Кагарлицкий (17-я минута), Дмитрий Яшкин (37), Никита Дыняк (37), Александр Радулов (53) и Вадим Шипачев (53). У проигравших отличились Никита Нестеров (24) и Ярослав Дыбленко (47). Шипачев помимо гола отметился результативной передачей и стал первым игроком, который достиг отметки в 600 голевых передач в КХЛ.

Ворота ЦСКА защищал Иван Федотов, на 19-й минуте он отразил штрафной бросок в исполнении Кирилла Семенова. 4 августа Международная федерация хоккея встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова. Американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Перед началом игры президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига одобрила включение Федотова в заявку на матч.

Хоккеисты московского ЦСКА вышли на раскатку перед матчем в специальной форме в поддержку батальона "Эспаньола", который выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции. "Эспаньола" является добровольческим подразделением, сформированным из болельщиков различных клубов.

"Ак Барс" набрал 2 очка, ЦСКА - 0. В следующем матче казанская команда 4 сентября примет челябинский "Трактор". ЦСКА 3 сентября дома сыграет с "Адмиралом" из Владивостока.

В финале Кубка Гагарина прошлого сезона ЦСКА обыграл "Ак Барс" со счетом в серии 4-3. Казанская команда в третий раз выиграла Кубок Открытия, ранее "Ак Барс" завоевывал трофей в 2010 и 2020 годах. "Ак Барс" лидирует по количеству побед в Кубке Открытия наряду с московским "Динамо", ЦСКА выигрывал титул два раза (2015, 2022).