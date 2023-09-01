1 сентября, 19:01
Футбол в России

ЦСКА объявил о подписании контракта с бразильским футболистом Келлвеном

AP Photo/ Andre Penner
Защитник ЦСКА Келлвен (слева)
© AP Photo/ Andre Penner

Соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА заключил контракт с бразильским защитником Келлвеном. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2027/28.

Предыдущим клубом 22-летнего правого защитника был "Атлетико Паранаэнсе", за который он выступал с 2018 года. В текущем сезоне чемпионата Бразилии игрок принял участие в 15 матчах, в которых отдал 4 голевые передачи.

ЦСКА после 6 туров набрал 10 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. В следующем туре столичная команда 3 сентября примет петербургский "Зенит". 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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