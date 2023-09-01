Нестеров: защитники ЦСКА должны были больше помогать Федотову в матче с "Ак Барсом"

Московский клуб уступил со счетом 2:5 в стартовом матче сезона КХЛ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Защитники московского хоккейного клуба ЦСКА должны были больше помогать вратарю Ивану Федотову в матче за Кубок Открытия Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса". Такое мнение журналистам высказал капитан столичного клуба Никита Нестеров.

ЦСКА уступил дома "Ак Барсу" со счетом 2:5. Федотов провел первый официальный матч с 2022 года.

"Мы не обращали внимания на историю Ивана Федотова, готовились, как обычно. Я считаю, что Ваня хорошо сыграл, защитники должны были ему помочь. Думаю, мы все исправим, все переделаем, сезон длинный, впереди 67 игр", - сказал Нестеров.

4 августа Международная федерация хоккея встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.