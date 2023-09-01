Шипачев назвал положительным моментом для КХЛ возвращение вратаря Федотова

По мнению нападающего "Ак Барса", хоккеист ЦСКА является очень сильным голкипером

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Иван Федотов является высококлассным вратарем, поэтому его возвращение в московский ЦСКА стало положительным моментом для Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал олимпийский чемпион, нападающий "Ак Барса" Вадим Шипачев.

"Ак Барс" в гостях победил ЦСКА со счетом 5:2 в матче за Кубок открытия КХЛ. Федотов провел первый официальный матч в составе ЦСКА после службы в армии.

"Мы не обсуждали, кто у ЦСКА будет сегодня стоять на воротах. Я рад, что Ванька вернулся, у него был непростой год, я бы сказал, приключенческий. То, что он вернулся, это здорово для лиги, он очень сильный вратарь, и сегодня здорово играл. Я думаю, его вины в пропущенных голах нет", - сказал Шипачев.

4 августа Международная федерация хоккея встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.