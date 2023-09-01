Тренер ЦСКА Федоров рассказал, что был в курсе нюансов допуска Федотова до матча КХЛ

По мнению наставника армейцев, голкипер хорошо сыграл в матче против "Ак Барса"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров был в курсе всех деталей, связанных с допуском вратаря Ивана Федотова на стартовый матч Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским "Ак Барсом". Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу Федотов вошел в состав ЦСКА на матч открытия сезона КХЛ с "Ак Барсом", несмотря на наложенную на него дисквалификацию со стороны Международной федерации хоккея (IIHF). Армейцы уступили со счетом 2:5.

"Для меня не было такого стресса, я был в курсе всех событий, юридических аспектов и принятых решений, которые были оглашены в прессе. Многие эксперты высказывались, это пройденный этап. Когда начали наезжать на Ваню, мы сделали так, чтобы люди поняли, что у нас есть команда", - сказал Федоров.

После появления Федотова на льду IIHF подтвердила вступление в силу запрета на международные трансферы для ЦСКА. Запрет продлится до 10 августа 2024 года. Федерация хоккея России была оштрафована на 5 тыс. швейцарских франков ($5,6 тыс.).

"Многие организации были задействованы в этом деле. Читая определенные вещи на протяжении последнего месяца, могу с уверенностью сказать, по-моему, всем давно надо проснуться. Идет специальная военная операция, мир поменялся. Правильные высказывания есть, но их один процент, а 99% высказываний о каких-то договоренностях, содружестве и тому подобное. Этого не будет, и не я это сказал - это говорят более высокие и ответственные люди. В футболе тоже отстранили от еврокубков. Поэтому тут надо всем проснуться и понять, в каких реалиях мы живем, и кто в нашей стране рулит - мы или какие-то законы с той стороны", - подчеркнул он.

Главный тренер ЦСКА высказался об игре Федотова. "Мне Иван понравился, потому что пропустив такой кусок карьеры, он сыграл хорошо. Ошибки были, но минимальны. Мы с оптимизмом смотрим на его будущее", - сказал он.