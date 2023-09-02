Матчем "Краснодар" - "Спартак" и еще тремя играми стартует седьмой тур РПЛ

В субботу также пройдут матчи "Урал" - "Ахмат", "Пари Нижний Новгород" - "Рубин", "Крылья Советов" - "Факел"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Программа седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Урал" - "Ахмат", "Пари Нижний Новгород" - "Рубин", "Крылья Советов" - "Факел" и "Краснодар" - "Спартак".

Среди субботних встреч выделяется матч между "Краснодаром" и московским "Спартаком", игра начнется в 20:00 мск. Краснодарская команда подходит к матчу лидером чемпионата России, в ее активе 14 очков после 6 матчей. "Спартак" с 10 очками располагается на седьмой позиции. Команды попали в группу B "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России и уже провели одну встречу. 27 июля "Спартак" на выезде победил "Краснодар" со счетом 2:1.

"Краснодар" еще не проигрывал в текущем сезоне РПЛ, последние две встречи чемпионата России с воронежским "Факелом" (0:0) и столичным "Локомотивом" (1:1) завершились вничью. При этом краснодарская команда уступила не только "Спартаку", но и московскому "Динамо" (3:4) в матче кубка страны. "Спартак" подходит к игре с серией из трех матчей без побед в РПЛ, красно-белые уступили екатеринбургскому "Уралу" (2:3) и петербургскому "Зениту" (1:3), а также сыграли вничью с грозненским "Ахматом" (0:0). 29 августа "Спартак" уверенно обыграл "Динамо" (4:1) в матче Кубка России.

Двукратный чемпион СССР в составе "Спартака" Александр Мостовой считает, что игра с будет результативной. "Прошло несколько дней после игры с "Динамо", очень трудно предположить, ведь нас так запутали с этим розыгрышем кубка, что никто не может понять, где основной, а где резервный составы, - сказал Мостовой ТАСС. - Поэтому очень трудно давать какие-то прогнозы. Кубок нас немного расхолаживает этими результатами, поэтому я думаю, что здесь будет тоже что-то похожее с точки зрения результативности, я удивлюсь, если будет 0:0, вы посмотрите, сколько ошибок допускают команды. Это связано с нервотрепкой, малым качеством футболистов, потому что ошибки допускают ужасные: кто-то не смотрит, кто-то не добегает, кто-то ногу не ставит".

В последний раз "Краснодар" дома побеждал "Спартак" в РПЛ 20 ноября 2021 года, тогда встреча завершилась со счетом 2:1. Красно-белые в гостях в последний раз оказывались сильнее соперников из Краснодара 23 июля 2022 года, когда игра завершилась со счетом 4:1 в их пользу.

Также в субботу самарские "Крылья Советов" дома сыграют с "Факелом", встреча начнется в 17:30 мск. "Крылья Советов" с 11 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, "Факел" имеет в активе 4 очка и располагается на 14-й позиции. Обе команды накануне провели матчи группового этапа Кубка России. 29 августа "Факел" на своем поле уступил "Оренбургу" со счетом 0:1, "Крылья Советов" на выезде проиграли "Ахмату" (1:3).

"Урал" попробует сохранить позиции

В первом матче дня "Урал" на своем поле сыграет с "Ахматом", встреча начнется в 13:00 мск. Екатеринбургская команда выдала лучший для себя старт в РПЛ, но в прошлом матче уступила "Зениту" (0:4). "Урал" с 13 очками занимает третье место в турнирной таблице. 18 августа Мирослав Ромащенко стал главным тренером "Ахмата", с тех пор команда еще не проигрывала, грозненцы победили "Оренбург" (4:0) и сыграли вничью со "Спартаком" (0:0) в РПЛ, а также выиграли у "Крыльев Советов" в кубке страны. "Ахмат" с 7 очками располагается на девятой позиции.

Казанский "Рубин" на выезде сыграет с "Пари НН", встреча начнется в 15:15 мск. Нижегородская команда с 7 очками занимает десятое место в турнирной таблице, "Рубин" с 6 очками располагается на 13-й позиции.

Программа седьмого тура РПЛ завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Оренбург" - "Сочи", "Локомотив" - "Балтика", ЦСКА - "Зенит" и "Ростов" - "Динамо".