Федотов не помог. ЦСКА проиграл "Ак Барсу" в матче за Кубок Открытия КХЛ

Голкипер армейцев вышел на лед, несмотря на запрет со стороны Международной федерации хоккея

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" со счетом 5:2 победил московский ЦСКА в матче за Кубок Открытия Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ворота армейцев защищал Иван Федотов, который ранее был дисквалифицирован до конца 2023 года Международной федерацией хоккея (IIHF).

Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 9 756 зрителей. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Кагарлицкий (17-я минута), Дмитрий Яшкин (37), Никита Дыняк (37), Александр Радулов (53) и Вадим Шипачев (53). У проигравших отличились Никита Нестеров (24) и Ярослав Дыбленко (47). Федотов на 19-й минуте отразил штрафной бросок в исполнении Кирилла Семенова.

4 августа Международная федерация хоккея встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотова с 1 сентября дисквалифицировали до конца года, так как он не вернулся в расположение клуба НХЛ.

Перед стартом матча президент КХЛ Алексей Морозов сообщил прессе, что Федотов включен в заявку ЦСКА на игру. По его словам, в защиту игрока выступила Генеральная прокуратура РФ, которая направила в Федерацию хоккея России (ФХР), клуб и Континентальную хоккейную лигу предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд и обязала допустить Федотова до участия в соревновании.

При этом в КХЛ не считают, что участие Федотова в первом матче регулярного чемпионата лиги приведет к ухудшению отношений с Международной федерацией хоккея и выходу из состава участников иностранных клубов. "Не надо домысливать, мы живем по законам Российской Федерации и должны им соответствовать, - сказал Морозов. - Мы не согласны всего лишь с решением международной федерации, мы не нарушаем ее норм и готовы продолжать соблюдать трансферные правила, которые есть".

Президент ЦСКА Игорь Есмантович отметил, что вопросы с "Филадельфией" клуб отрабатывал в устном режиме. По его словам, Федерация хоккея России, КХЛ и ЦСКА взаимодействуют только в пользу хоккеиста. Есмантович также сообщил, что клуб подал апелляцию в IIHF.

Реакция IIHF и НХЛ

Международная федерация отреагировала на выход Федотова на лед, не дожидаясь окончания матча. IIHF подтвердила запрет на осуществление ЦСКА международных трансферов до 10 августа следующего года и оштрафовала ФХР на 5 тыс. швейцарских франков ($5,6 тыс). "Если Федотов продолжит играть без действующего трансфера, IIHF передаст дело в дисциплинарный совет, который будет иметь право применить дополнительные санкции к соответствующим вовлеченным сторонам, включая Ивана Федотова, ЦСКА и Федерацию хоккея России", - было сказано в заявлении пресс-службы IIHF.

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли отметил, что лига продолжит политику соблюдения условий контрактов игроков в КХЛ.

"Всем давно надо проснуться"

После матча в общении с журналистами главный тренер ЦСКА Сергей Федоров отметил, что был в курсе всех деталей, связанных с допуском Федотова на стартовый матч КХЛ.

"Читая определенные вещи на протяжении последнего месяца, могу с уверенностью сказать, по-моему, всем давно надо проснуться. Идет специальная военная операция, мир поменялся. Правильные высказывания есть, но их один процент, а 99% высказываний о каких-то договоренностях, содружестве и тому подобное. Этого не будет, и не я это сказал - это говорят более высокие и ответственные люди. В футболе тоже отстранили от еврокубков. Поэтому тут надо всем проснуться и понять, в каких реалиях мы живем и кто в нашей стране рулит - мы или какие-то законы с той стороны", - подчеркнул он, добавив, что ему понравилась игра вратаря, несмотря на пропущенные им пять шайб.

Поддержали Федотова и игроки обеих команд. "Мы не обращали внимания на его историю, готовились, как обычно. Я считаю, что Ваня хорошо сыграл, защитники должны были ему помочь. Думаю, мы все исправим, все переделаем, сезон длинный, впереди 67 игр", - сказал армейский защитник Никита Нестеров.

"Я рад, что Ванька вернулся, у него был непростой год, я бы сказал, приключенческий. То, что он вернулся, это здорово для лиги, он очень сильный вратарь, и сегодня здорово играл. Я думаю, его вины в пропущенных голах нет", - сказал после матча форвард "Ак Барса" Вадим Шипачев, который забил гол и стал первым игроком в КХЛ, достигшим отметки в 600 передач.

Казанская команда в третий раз выиграла Кубок Открытия, ранее "Ак Барс" завоевывал трофей в 2010 и 2020 годах. "Ак Барс" лидирует по количеству побед в Кубке Открытия наряду с московским "Динамо", ЦСКА выигрывал титул два раза (2015, 2022). В следующем матче ЦСКА 3 сентября дома сыграет с "Адмиралом" из Владивостока. Казанская команда 4 сентября примет челябинский "Трактор".