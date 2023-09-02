2 сентября, 04:56
Футбол во Франции

ПСЖ купил футболиста Коло-Муани за рекордные для "Айнтрахта" €95 млн

Игрок подписал с французским клубом контракт до конца сезона-2027/28

ТАСС, 2 сентября. Французский нападающий Рандаль Коло-Муани перешел из германского футбольного клуба "Айнтрахт" во французский "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщила пресс-служба французского клуба.

Игрок подписал с ПСЖ контракт до конца сезона-2027/28. Продажа француза принесла "Айнтрахту" €95 млн, что стало новым трансферным рекордом клуба. Ранее самой дорогой продажей в истории "Айнтрахта" был сербский форвард Лука Йович, перешедший в мадридский "Реал" за €63 млн.

Коло-Муани 24 года, в прошедшем сезоне он сыграл в 46 матчах за "Айнтрахт" в разных турнирах, забил 23 мяча и отметился 17 результативными передачами. Ранее он также выступал за французские "Булонь" и "Нант", с которым стал обладателем кубка страны. На счету футболиста 9 матчей за сборную Франции и 1 гол. 

Теги:
Футбол во Франции
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