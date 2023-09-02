Джокович вышел в четвертый круг US Open, отыгравшись с 0-2 по сетам в матче с Джере

В следующем раунде сербы сыграет с хорватом Борной Гойо

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл соотечественника Ласло Джере в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3 в пользу Джоковича, имеющего на турнире второй номер посева. Джере имел 32-й номер. Соперником Джоковича по матчу четвертого круга станет хорват Борна Гойо.

Джоковичу 36 лет, он является рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема, на его счету 23 титула. Всего в активе серба 95 титулов на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). По итогам US Open Джокович вернется на первую строчку мирового рейтинга. Ранее серб был первой ракеткой мира в сумме 389 недель, что является рекордным показателем. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010).

Джере 28 лет, он занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, на его счету 2 титула ATP. На турнирах Большого шлема серб не проходил дальше третьего круга.

Матчи Открытого чемпионата США проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем турнира является действующая первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000) и Даниил Медведев (2021).

Другие матчи

Первым российским теннисистом, сыгравшим на стадии третьего круга US Open стал Аслан Карацев. В пятницу вечером он со счетом 4:6, 6:3, 2:6, 0:6 проиграл американцу Бену Шелтону. В турнире продолжают участвовать двое россиян. Соперником Андрея Рублева по матчу третьего круга станет француз Артур Риндеркнех, первая ракетка России Даниил Медведев сыграет с аргентинцем Себастьяном Баесом.

Матчи третьего круга в женском одиночном разряде также продолжатся 2 сентября. За победу в турнире продолжают бороться три россиянки. Екатерина Александрова в матче третьего круга сыграет с действующей чемпионкой Уимблдона чешкой Маркетой Вондрушовой, Людмила Самсонова встретится с американкой Мэдисон Киз, Дарья Касаткина проведет матч против бельгийки Грет Миннен. В субботу выступление на турнире завершила четвертая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина. Она проиграла румынке Соране Кырсте со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 4:6.