Щербакова рассказала, что любит смотреть художественную гимнастику

Олимпийская чемпионка считает, что у этого вида спорта много общего с фигурным катанием

НОРИЛЬСК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова любит смотреть соревнования по художественной гимнастике, так как у нее много общего с фигурным катанием. Об этом она рассказала ТАСС.

"Если мне включить любой вид спорта, то я с интересом буду смотреть, - сказала Щербакова. - Наверное, во мне присутствует спортивный азарт, и любой вид спорта интересно смотреть с первых минут, узнавать что-то новое. Если же говорить о виде спорта, за которым особенно интересно смотреть, то это художественная гимнастика. Здесь очень много общего с фигурным катанием, и с девочками многими дружим, знакомы, так как вместе проводим сборы в Новогорске. Я много с кем дружу [из художественной гимнастики]. С Диной и Ариной Авериными, Дашей Трубниковой, Ритой Мамун, Аней Поповой, знакомы с Лалой Крамаренко".

Щербаковой 19 лет, в ее активе также победы на чемпионате мира (2021) и командном мировом первенстве (2021), две серебряные награды чемпионатов Европы (2020, 2022).