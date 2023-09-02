Обладатель Кубка России гимнаст Маринов не думает менять спортивное гражданство

Спортсмен еще ни разу не выступал на международной арене

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 сентября. /ТАСС/. Лишенный возможности участвовать в международных стартах победитель Кубка России в личном многоборье Даниел Маринов, имеющий болгарские корни, не думает о том, чтобы сменить спортивное гражданство и выступать за другую страну. Об этом гимнаст сообщил ТАСС.

В субботу 18-летний Маринов впервые стал победителем кубка страны в личном многоборье. Весной в Казани гимнаст завоевал титул абсолютного чемпиона России.

"В моей карьере пока не было ни одного международного старта, - сказал Маринов. - Раньше я следил за новостями о том, допускают ли нас до зарубежных турниров или нет, но потом, когда наш вопрос в очередной раз перенесли, я перестал жить ожиданием. Что будет, то и будет, если не допустят нас, значит, так надо. Но мыслей о выступлении за другую страну у меня нет".

Маринов, имеющий российское и болгарское гражданства, второй год выступает на взрослых соревнованиях, он не имеет опыта участия в международных стартах за сборную России как на взрослом, так и на юниорском уровне. На внутрироссийских соревнованиях спортсмен представляет Татарстан, куда переехал 11 лет назад из Болгарии после развода матери.

Российские и белорусские гимнасты были лишены возможности выступать на международных стартах в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.