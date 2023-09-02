В "Монако" подтвердили, что отпустят Головина в сборную России на сентябрьский сбор

Сбор пройдет с 4 по 12 сентября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Монако" отпустит российского полузащитника Александра Головина в национальную команду на сентябрьский сбор. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Монако".

30 августа был опубликован состав команды России на сентябрьский сбор, который пройдет с 4 по 12 сентября в Новогорске. В список из 49 игроков попал Головин. Агент игрока Александр Клюев сообщил ТАСС, что тот приедет в расположение сборной России.

"Да, мы отпустим Головина в сборную России, таков план", - сообщили в пресс-службе "Монако".

Головин в последний раз сыграл за сборную России 14 ноября 2021 года в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира - 2022 против команды Хорватии (0:1). В 2023 году он был вызван в национальную команду на товарищеские матчи со сборными Ирана и Ирака, но не приехал на сбор из-за травмы.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что сборная России 12 сентября на выезде сыграет с командой Катара. 31 августа пресс-служба РФС сообщила, что российская команда проведет два товарищеских матча против олимпийской сборной Египта 7 и 11 сентября. Но в этих играх примут участие игроки до 23 лет.