Алфосов: недопуск на зарубежные старты плохо отражается на гимнасте Далалояне

В субботу олимпийский чемпион стал 21-м в личном многоборье на Кубке России

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян в условиях недопуска на международные соревнования старается держать себя в форме, однако затянувшаяся изоляция не может не отражаться на его результатах. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

В субботу в финале Кубка России Далалоян занял 21-е место в личном многоборье.

"После финала в мужском личном многоборье у зрителей, думаю, присутствует разочарование от выступления Далалояна, - сказал Алфосов. - Но Артур сегодня допустил грубейшую ошибку, исполнив в упражнении на коне только семь элементов, а их должно быть в принципе не менее десяти. Эта неудача привела к очень огромной сбавке, а сам Артур уже в самом начале финала выбыл из борьбы за медали. И то, что он не сломался и проработал все многоборье, вызывает уважение к этому спортсмену".

"Далалоян находится в не самой лучшей форме, он уделяет немало времени общественной деятельности. Длящаяся второй год ситуация с нашим недопуском на международные старты также негативно отражается как на его настрое, так и на психологическом состоянии других опытных гимнастов. Ребята взрослые и все понимают. Но то, что они стараются держать спортивную форму, это тоже правда", - добавил тренер.

Российские и белорусские гимнасты были лишены возможности выступать на международных стартах в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.