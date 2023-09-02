2 сентября, 07:25
Фигурное катание

Фигуристка Косторная стала хореографом в академии "Ангелы Плющенко"

Сергей Бобылев/ ТАСС
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Спортсменка будет работать с юниорами

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная присоединилась к академии "Ангелы Плющенко" в качестве хореографа. Об этом сообщается на странице академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Работаем. Рады Алену снова видеть на нашем льду, уже в качестве хореографа, - говорится в сообщении. - К нашей команде по работе с юниорами присоединилась Алена Косторная. В свободное от своего тренировочного процесса и соревнований время Алена будет помогать нашим спортсменам и участвовать в наших шоу".

Косторной 20 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании. В январе фигуристка перешла в парное катание. 

Теги:
Фигурное катание
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