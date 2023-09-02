Старший тренер сборной России Алфосов считает, что гимнаст Маринов стал лидером команды

В субботу 18-летний спортсмен занял первое место в личном многоборье на кубке страны

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 сентября. /ТАСС/. Победитель Кубка России в личном многоборье Даниел Маринов стал лидером национальной команды по спортивной гимнастике. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

В субботу 18-летний Маринов впервые в своей карьере стал победителем кубка страны в личном многоборье. Второе место занял Сергей Найдин, третье - Иван Куляк. Весной в Казани Маринов завоевал титул абсолютного чемпиона России.

"Мы еще раньше заявляли, что у нас растет молодой гимнаст Маринов, который может стать лидером национальной команды, - сказал Алфосов. - И это произошло, в этом году у нас произошла определенная смена поколений. Сегодня молодые гимнасты составляют очень серьезную конкуренцию своим старшим и более опытным товарищам на всех снарядах и даже в многоборье. И то, что на Кубке России все медали в многоборье выиграли молодые гимнасты, нельзя назвать случайностью, и я очень доволен прогрессом нашей молодежи".

"Конечно, они допускают еще немало ошибок, им над многим еще нужно работать. Но ребята показывают современные комбинации международного уровня, чтобы быть конкурентоспособными в мире", - добавил тренер.

Олимпийский чемпион Никита Нагорный принял решение не выступать в многоборье из-за проблем с плечом, другой победитель Игр в Токио Артур Далалоян неудачно выступил на коне и занял 21-е место.