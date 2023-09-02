Тренер сборной рассказал, за счет чего гимнаст Куляк стал призером Кубка России

В субботу спортсмен стал третьим в личном многоборье

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 сентября. /ТАСС/. Отбывший дисквалификацию и перенесший тяжелую травму Иван Куляк сумел выиграть бронзовую медаль Кубка России по спортивной гимнастике благодаря своему характеру. Такое мнение высказал ТАСС старший тренер мужской сборной России Валерий Алфосов.

Куляк стал третьим в личном многоборье. Победу в Кубке России одержал Даниел Маринов, второе место занял Сергей Найдин.

"Я немного удивлен тем, как выступил в многоборье Ваня Куляк, - признался Алфосов. - У этого гимнаста была очень серьезная травма, мы его долго не видели на сборах национальной команды. Но он нашел в себе силы восстановиться и достойно выступать. Куляк после этого старта имеет все шансы вернуться в обойму сборной".

"Я его знаю достаточно давно, он у нас парень с характером. И эта его внутренняя крепость позволила ему быстро восстановиться после травмы", - добавил тренер.

Куляк был наказан Международной федерацией гимнастики за то, что на этапе Кубка мира, который проходил в начале марта 2022 года в Дохе, вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме. Срок дисквалификации составил 12 месяцев - до 17 мая 2023 года.