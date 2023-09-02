МОК подтвердил невозможность участия российских спортсменов в Азиатских играх 2023 года

Идея участия спортсменов была неосуществима по техническим причинам

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российские и белорусские спортсмены не выступят на Азиатских играх 2023 года в Китае. Об этом ТАСС сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

"Концепция участия спортсменов с российским и белорусским паспортами в Азиатских играх 2023 года, как обсуждалось на Олимпийском саммите в декабре 2022 года, была изучена, но оказалась неосуществимой по техническим причинам", - сообщили в МОК.

Азиатские игры пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В июле генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии поддержала озвученное на Олимпийском саммите предложение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в Играх. Отмечалось, что для спортсменов обеих стран будет выделено 500 квот, их допуском должны были заниматься международные федерации, при этом россияне и белорусы могли соревноваться только в индивидуальных видах спорта.

В марте МОК призвал международные федерации допускать спортсменов с российским и белорусскими паспортами к участию в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами, однако многие из них либо не последовали рекомендации, либо отложили решение.

Участие в Азиатских играх предоставляло российским и белорусским спортсменам возможность заработать путевку на Олимпийские игры 2024 года, однако МОК до сих пор не принял решения относительно их выступления в Париже.