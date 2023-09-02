Чесноков назвал Медведева и Рублева фаворитами в матчах третьего круга US Open

Даниил Медведев сыграет с аргентинским теннисистом Себастьяном Баэсом, Андрей Рублев - с французом Артуром Риндеркнехом.

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев выглядят солиднее своих соперников по матчам третьего круга US Open, поэтому будут фаворитами в этих играх. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В третьем круге турнира Медведев сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом, а Рублев - с французом Артуром Риндеркнехом.

"Сейчас Баэс показывает свой лучший теннис в карьере, он выиграл турнир перед US Open и здесь тоже здорово играет. Медведеву будет нелегко, но он все равно будет фаворитом в этом матче. Что касается Рублева, то нельзя сказать, что его соперник здесь одерживал какие-то фантастические победы, а до турнира он и вовсе успел проиграть игроку из пятой сотни мирового рейтинга, поэтому для меня Андрей - безусловный фаворит. Он сейчас играет быстрее, точнее, интереснее, все в его руках", - сказал Чесноков.

US Open проходит на покрытии "хард" и завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).