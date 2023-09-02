Объединенный мир борьбы не допустил до чемпионата мира 26 россиян и белорусов из 235

Мировое первенство пройдет с 16 по 24 сентября в Белграде

ТАСС, 2 сентября. Объединенный мир борьбы (UWW) отказал в допуске до участия в чемпионате мира 26 спортсменов и членов персонала из сборных России и Белоруссии, всего было подано 235 заявок. Об этом сообщает пресс-служба UWW.

"235 человек из России и Белоруссии прошли тщательные проверки анкетных данных и социальных сетей. В список вошли 235 спортсменов и членов вспомогательного персонала. Из 235 человек, прошедших проверку, в допуске было отказано 26 людям - либо из-за активной поддержки военных действий, либо из-за подтвержденного членства в вооруженных силах или органах национальной безопасности", - говорится в заявлении пресс-службы.

Чемпионат мира состоится в Белграде с 16 по 24 сентября. В апреле UWW допустил российских и белорусских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе.