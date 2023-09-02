Колобков считает, что мировой спорт раздражают антироссийские инициативы Украины

Бывший министр спорта России рекомендовал Федерации фехтования Украины заняться развитием своего вида спорта

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Жалоба Федерации фехтования Украины в Международный олимпийский комитет (МОК) является очередной инициативой, которая только раздражает международное спортивное сообщество. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, бывший министр спорта России Павел Колобков.

В августе Федерация фехтования Украины пожаловалась в МОК на нежелание Международной федерации фехтования (FIE) приостанавливать членство российской национальной федерации и на невыполнение рекомендованных правил допуска российских и белорусских спортсменов.

"Я бы хотел посоветовать украинской федерации заняться развитием своего любимого вида спорта, - сказал Колобков. - Надеюсь, что там еще остались вменяемые люди, которые перестанут спорт смешивать с политикой и займутся своей непосредственной деятельностью. Все остальное обсуждать не имеет смысла: в спорте стало слишком много того, что к нему не имеет никакого отношения".

"Уверен, что эти движения украинских спортивных организаций раздражают все международное спортивное сообщество", - подчеркнул он.

В июле украинская саблистка Ольга Харлан в 1/32 финала чемпионата мира в Милане победила выступавшую в нейтральном статусе россиянку Анну Смирнову, но была дисквалифицирована за отказ от обязательного рукопожатия после матча. Вскоре после этого МОК выступил с просьбой "деликатнее относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами", и FIE отменила наказание Харлан, которая смогла выступить в командных соревнованиях. Протест россиянки был отклонен сразу - она не была допущена к следующей стадии чемпионата.

FIE после инцидента с участием Харлан и Смирновой решила отменить пункт правил об обязательном рукопожатии фехтовальщиков по окончании поединка.