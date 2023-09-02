В Кемерове стартовал межрегиональный этап соревнований по фиджитал-спорту

Турнир пройдет со 2 по 6 сентября

КЕМЕРОВО, 2 сентября. /ТАСС/. Межрегиональный этап чемпионата по фиджитал-спорту открылся Кемерове. На соревнования приехали около 100 участников из регионов Сибири.

"Мы пришли в Кемерово с новым видом спорта, который только начинает свой путь. Те, кто первыми входят в новый проект, всегда получают самое лучшее. И Кемерово получает лучшие эмоции, лучших спортсменов, лучшее будущее", - сказал на открытии вице-президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Денис Диденко.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, комментируя открытие игр, отметил, что в регионе есть вся необходимая современная инфраструктура для проведения турнира по фиджитал-спорту на самом высоком уровне. "Соревнования будут проходить на площадке единственного в России и в мире фиджитал-центра, а также в Ледовом дворце и на "Кузбасс-Арене". Цель наших спортсменов - попасть в следующем году в Казань на "Игры будущего", - добавил Цивилев.

В разговоре с корр. ТАСС Диденко объяснил, чем турнир в Кемерове отличается от других. "Мы никаких требований перед регионами не ставили, потому что у всех разные возможности. Кроме того, подготовка к чемпионату велась в довольно сжатые сроки. Только в Москве и Кемерове представлены все пять дисциплин", - сказал Диденко.

Соревнования будут проходить со 2 по 6 сентября по дисциплинам Just Dance, хоккейное, футбольное, баскетбольное двоеборье, а также CS:GO + лазертаг. Победители получат призы и приглашение на финальный этап чемпионата, который состоится в октябре в Казани. Победитель в дисциплине Just Dance будет представлять Россию на "Играх будущего".

Фиджитал-игры проводятся в преддверии "Игр будущего", которые впервые состоятся с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.