Ольховский назвал Баэса первым серьезным соперником Медведева на US Open

Матч третьего круга между российским и аргентинским теннисистами пройдет в ночь на воскресенье

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Аргентинский теннисист Себастьян Баэс чувствует уверенность в своих силах, он станет первым серьезным соперником для россиянина Даниила Медведева на US Open. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Матч третьего круга между Медведевым и Баэсом пройдет в ночь на воскресенье по московскому времени.

"С Баэсом будет очень интересный матч. У него сейчас хорошая беспроигрышная серия (12 матчей - прим. ТАСС), недавно он выиграл турнир, поэтому он будет очень уверенным в своих силах. Медведеву нужно очень цепко играть. Думаю, это будет первый серьезный матч для Даниила на US Open, но все будет зависеть именно от него", - сказал Ольховский.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).