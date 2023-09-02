Российских гандболистов будут наказывать за использование мата во время матчей

К нарушителям будут применяться санкции - двухминутный штраф или удаление

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российских гандболистов будут наказывать двухминутным штрафом или удалением за использование нецензурных выражений во время матчей. Об этом журналистам в субботу заявил глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

"На заседании я поднял вопрос о недопустимости использования на площадке нецензурной лексики, потому что у нас участились такие случаи, - сказал Шишкарев. - Вместе с тем сейчас еще больше гандбольного видеоконтента будет попадать на экраны телевизоров и телефонов. Очень не хочется, чтобы запрещенный формат выплеска эмоций попадал на экраны".

"Я попросил судей следить за поведением. Чтобы судьи давали двухминутное удаление или красную карточку, если будет мат", - подчеркнул он.