Шишкарев заявил о дефиците в России габаритных гандболистов

Мужская сборная страны с 2012 года не может отобраться на Олимпийские игры

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российский гандбол остро нуждается в высоких и мощных игроках. Об этом журналистам заявил глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Мужскую сборную России возглавляет германский специалист югославского происхождения Велимир Петкович.

"Не скрою, господин Петкович высказывает сожаление, констатируя, что антропометрические данные наших игроков становятся все более низкими, - сказал Шишкарев. - Сильных, мощных и высоких игроков за два метра в наших отчетах стало так немного, что мы их специально выделяем".

"С чем связываю? С демографической ситуацией в стране и слабой физической подготовкой нации. У девчонок ситуация лучше, главное, чтоб наши молодые таланты, которых мы называем звездами мирового масштаба, раньше времени не зазвездились", - отметил он.

Мужская сборная России по гандболу в 2000 году завоевала олимпийское золото, однако с 2012 года не может отобраться на Игры.