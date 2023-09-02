"Спартак" начал сезон КХЛ с поражения от "Куньлунь Ред Стар"

Красно-белые проиграли на своей площадке со счетом 3:4

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Спартак" со счетом 3:4 уступил китайскому "Куньлунь Ред Стар" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 4 516 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Девин Броссо (5-я минута), Спенсер Фу (7), Джейк Челиос (20) и Джейсон Фрэм (42). У проигравших отличились Михал Чайковски (20), Николай Голдобин (22) и Павел Порядин (59). Они отметились первыми голами за "Спартак" в официальных матчах. Для них встреча против "Куньлунь Ред Стар" стала первой официальной после перехода в клуб.

"Спартак" одержал семь побед в основное время в семи предсезонных матчах. В следующем матче КХЛ команда 4 сентября дома сыграет с череповецкой "Северсталью". "Куньлунь Ред Стар" в тот же день на своей площадке встретится с "Сочи".

В других матчах игрового дня омский "Авангард" со счетом 2:1 одержал домашнюю победу над новосибирской "Сибирью", уфимский "Салават Юлаев" со счетом 3:2 на выезде обыграл астанинский "Барыс".