Черчесов возглавит команду легенд "Спартака" в матче против сборной мира

Игра памяти шестикратного чемпиона России Ильи Цымбаларя пройдет 9 сентября и начнется в 19:00 мск

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Станислав Черчесов совместно с Олегом Романцевым будет руководить командой легенд московского "Спартака" против сборной мира в матче памяти шестикратного чемпиона России Ильи Цымбаларя. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента мероприятий Российского футбольного союза Кирилл Терешин.

"Станислав Черчесов подтвердил свое участие, он будет руководить командой легенд "Спартака" вместе с Олегом Романцевым. Сборную мира возглавил Массимо Каррера. Также в составе сборной мира могут оказаться бывшие иностранные футболисты, среди них Луис Робсон, Веллитон, Ари, Неманья Видич, Мартин Йиранек, которых пригласил Российский футбольный союз", - сказал Терешин.

"В понедельник стартует билетная программа, матч пройдет 9 сентября и начнется в 19:00 мск", - добавил он.

8 августа сын Цымбаларя Олег рассказал ТАСС, что в честь его отца будет проведен матч легенд "Спартака" и сборной мира. 9 августа бывший главный тренер "Спартака" Каррера сообщил "Спорт-Экспрессу", что будет руководить сборной мира в этом матче.

Черчесову 60 лет, его последним клубом был венгерский "Ференцварош", который он покинул 19 июля. Ранее он был игроком "Спартака" (1984-1987, 1989-1991, 1992-1993, 1995, 2002). Специалист был главным тренером "Спартака" с 2007 по 2008 год.