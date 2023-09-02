Фигуристка Щербакова исполнила программу "Кометы" перед дебютным матчем "Норильска" в ВХЛ

Игру во дворце спорта "Арктика" посетили 2 500 зрителей

НОРИЛЬСК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова выступила с программой "Кометы" перед первым домашним матчем клуба "Норильск" во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). Матч прошел во дворце спорта "Арктика" в присутствии 2 500 человек.

В субботу "Норильск" дома уступил альметьевскому "Нефтянику" со счетом 2:3 после серии буллитов.

Щербакова и вице-президент "Норникеля" Николай Уткин провели символическое вбрасывание. "У нас самый северный профессиональный хоккейный клуб. Уверен, что мы проявим северный характер, мужество и отвагу", - сказал Уткин, обращаясь к болельщикам перед игрой.

Нападающий "Норильска" Михаил Анисин отметил, что не у каждого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) есть такая поддержка. "Играли красиво, но проиграли, так что результат нас не устраивает. Мы хотим выигрывать в каждом матче, в каждом отрезке и будем пошагово, поэтапно радовать наших болельщиков. Прием был для нас наитеплейший - не в каждом клубе КХЛ такое сплочение, единение болельщиков и команды, - сказал Анисин. - Задача на сезон - попадание в плей-офф. Это для начала, мы приложим максимальные усилия. Такое отношение, как в "Норильске", руководства к ребятам - это дорогого стоит. Мы сделаем все, чтобы попасть в плей-офф".

"Если будет какой-то момент особый, располагающий к этому - я спою для нашего зрителя в Норильске. Мы играем для людей, - отметил Анисин. - Не было бы их - зачем этот хоккей нужен? Как артист играет в театре для зрителей, так и мы - для болельщиков. Считаю, театр и хоккей чем-то схожи. Надо играть красиво, импровизировать, чтобы зрителя захватывало".

ВХЛ является вторым по силе турниром в российском профессиональном хоккее после КХЛ.