Жамнов заявил, что обмен "Спартаком" хоккеиста Хохлачева был выгоден обеим сторонам

Нападающий в конце августа перешел из московского клуба в хабаровский "Амур"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Обмен лучшего бомбардира московского хоккейного клуба "Спартак" нападающего Александра Хохлачева в хабаровский "Амур" был выгоден и игроку, и красно-белым. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

28 августа "Спартак" объявил об обмене нападающего на денежную компенсацию и 17-летнего нападающего "Амура" и молодежной сборной Белоруссии Артема Гуменюка. По информации издания "Спорт-Экспресс", столичный клуб получил за Хохлачева 50 млн рублей.

"Переговоры велись в течение лета, мы не договорились по финансам, и обмен был выполнен по обоюдному согласию. Решение оказалось выгодно обеим сторонам, - сказал Жамнов. - Что касается того, как это отразится на нашей команде, то мы понимали, что все может произойти. Это шанс для остальных игроков взять на себя лидерские качества, будем искать варианты в плане его замены, у нас есть резерв из молодых ребят. Хорошо, что пока можно сделать это именно сейчас - в начале сезона".

В первом матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" дома уступил китайскому клубу "Куньлунь Ред Стар" (3:4). "Ребята делали все, что не нужно делать. Игру, при всем уважении к сопернику, мы сами проиграли. Кто-то из ребят проспал матч, у кого-то было волнение. Все они все прекрасно понимают", - подчеркнул Жамнов.

Главный тренер "Куньлунь Ред Стар" Виктор Игнатьев подчеркнул, что его команда была готова к быстрому хоккею со стороны соперника. "Спартак" последнюю неделю был быстрее всех, мы ожидали, что будет активное начало, и нашей целью было не проиграть коньки. Второй период - это шахматная игра: "Спартак" зажал нас в зоне, и мы выстояли, как и в третьем периоде", - отметил он.

"Спартак" одержал семь побед во всех своих семи матчах межсезонья. В следующем матче КХЛ красно-белые 4 сентября дома сыграют с череповецкой "Северсталью". "Куньлунь Ред Стар" в тот же день на своей площадке встретится с "Сочи".