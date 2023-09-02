2 сентября, 14:43
Летние олимпийские виды спорта

ЦСКА впервые стал обладателем Суперкубка России по гандболу

Московский клуб победил "Чеховских медведей" со счетом 31:26

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными "Чеховскими медведями" со счетом 31:26 в матче за Суперкубок России по гандболу. Встреча прошла в Москве.

Самыми результативными игроками матча стали Даниил Шишкарев и Юлиан Гирик из ЦСКА, забившие по 10 голов.

В прошлом сезоне ЦСКА стал победителем чемпионата России, прервав серию "Чеховских медведей", которые выигрывали первенство страны 21 раз подряд. Команда из Чехова завоевала Кубок России.

Суперкубок России по гандболу проводится с 2014 года, во всех девяти предыдущих розыгрышах трофей выигрывали "Чеховские медведи". 

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Летние олимпийские виды спорта
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