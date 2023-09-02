"Лада" проиграла "Трактору" в первом матче после возвращения в КХЛ

Встреча завершилась гостевой победой челябинского клуба со счетом 2:1

ТАСС, 2 сентября. Тольяттинская "Лада" проиграла челябинскому "Трактору" со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Калинин (44-я минута) и Антон Бурдасов (45). У проигравших отличился Никита Попугаев (4).

"Лада" провела первый матч после возвращения в КХЛ. Решение о включении тольяттинской команды в состав участников чемпионата было принято на заседании совета директоров КХЛ в апреле этого года. В КХЛ "Лада" выступала в 2008-2010, 2014-2018 годах, ее лучшим результатом является выход в первый раунд Кубка Гагарина в сезоне-2008/09. В прошлом сезоне "Лада" выступала во Всероссийской хоккейной лиге и заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф уступила тульскому АКМ (3-4 в серии).

В следующем матче КХЛ "Лада" 4 сентября на своей площадке примет петербургский СКА, "Трактор" в этот же день в гостях сыграет с казанским "Ак Барсом".

Также в субботу екатеринбургский "Автомобилист" дома обыграл магнитогорский "Металлург", одержав победу в овертайме со счетом 3:2. В следующем матче "Автомобилист" 4 сентября примет уфимский "Салават Юлаев", "Металлург" 5 сентября в гостях сыграет с московским ЦСКА.