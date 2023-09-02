Гимнаст Нагорный удивлен решением судей оштрафовать его за то, что он махал зрителям

С олимпийского чемпиона сняли 0,3 балла за неспортивное поведение, в итоге он занял седьмое место

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный не считает правильным решение судей снять с него 0,3 балла за то, что во время выступления на коне на Кубке России он после падения помахал зрителям. Об этом гимнаст сообщил ТАСС.

Нагорный во время исполнения программы на коне совершил падение. Затем, обходя снаряд, гимнаст помахал зрителям, после чего продолжил выступление.

"Судьи определили у меня неспортивное поведение во время упражнения на коне, - сказал Нагорный. - Как они мне сказали, я руками сделал что-то не то. Хотя мы все старались заводить публику. Но главное, что всем зрителям мое выступление понравилось".

Нагорный в итоге занял седьмое место в упражнении на коне, получив 12,333 балла. Победителем Кубка России на этом снаряде стал Владислав Поляшов (14,666), второе место у Даниела Маринова (14,000), бронза досталась Никите Андронову (13,900).

Кубок России по спортивной гимнастике завершится в Сириусе 3 сентября.