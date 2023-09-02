Тренер ЦСКА Федотов рассказал, что Дзагоев близок к подписанию контракта с другим клубом

Бывший полузащитник армейцев проводит тренировки с командой

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Полузащитник Алан Дзагоев продолжает тренировки в составе московского футбольного клуба ЦСКА, игрок близок к подписанию контракта с другой командой. Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

22 августа пресс-служба ЦСКА сообщила, что трехкратный чемпион России тренируется вместе с командой, пока ищет себе новое место работы.

"Алан попросил тренировочное время в составе команды, он очень близок к заключению контракта с другой командой. Имеет большое желание поиграть. Любовь к футболу - навсегда. Алан тренируется с большим воодушевлением и страстью, есть чему поучиться у него, он в хорошей форме. Пока сложно говорить о том, что он станет игроком ЦСКА", - сказал Федотов.

Дзагоеву 33 года, полузащитник выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе московской команды он провел 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. Дзагоев трижды становился чемпионом России (2013, 2014, 2016), а также по четыре раза выигрывал кубок (2008, 2009, 2011, 2013) и суперкубок страны (2009, 2013, 2014, 2018). С сентября 2022-го по июль 2023-го Дзагоев играл за казанский "Рубин", в составе которого провел 20 встреч, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.