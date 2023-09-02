Гимнаст Нагорный оценил уровень своей готовности к Кубку России в 40% от оптимальной формы

Спортсмен назвал достойным свое выступление в вольных упражнениях и упражнениях на коне

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный подошел к Кубку России в Сириусе не в самой оптимальной форме. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"Уровень своей готовности от максимальной формы я бы оценил процентов на 40", - сказал гимнаст после того, как принял участие в финалах вольных упражнений и упражнений на коне, где занял первое и седьмое места соответственно.

Днем ранее на Кубке России были разыграны медали в мужском многоборье, Нагорный в числе участников пятничных состязаний отсутствовал. "Я не был готов на этом турнире делать многоборье - чтобы выходить выступать на всех снарядах, нужно их пройти как минимум три-четыре раза на тренировках. Я сделал это один раз, после этого появились проблемы с плечами. Было принято решение не делать кольца, но собраться на другие снаряды", - рассказал гимнаст.

"Считаю, что сегодня я достойно выступил как в вольных упражнениях, так и на коне. Несмотря на свое падение на коне, я сделал свою программу очень чисто. Она по красоте исполнения была на уровне чемпионатов Европы и мира, но, к сожалению, я упал, из-за чего была большая сбавка в оценке. Выполнил сегодня программу-максимум, выиграв золото Кубка России в вольных упражнениях, теперь мне нужно завтра достойно выступить на брусьях, перекладине и в опорном прыжке", - добавил Нагорный.

Кубок России по спортивной гимнастике завершится в Сириусе 3 сентября.