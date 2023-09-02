2 сентября, 16:20
КХЛ

СКА победил московское "Динамо" в матче КХЛ

Александр Щербак/ ТАСС
Нападающий "Динамо" Эрик О'Делл и нападающий СКА Василий Глотов
© Александр Щербак/ ТАСС

Петербуржцы обыграли москвичей в четвертом матче подряд

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 2:1 обыграл московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 7 831 зрителя.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Сергей Толчинский (21-я минута) и Марат Хайруллин (44). У проигравших шайбу забросил Эрик О'Делл (2). Толчинский провел первый официальный матч в составе СКА, с 2021 года игрок выступал за омский "Авангард" и стал обладателем Кубка Гагарина.

СКА победил "Динамо" в четвертом матче подряд, в последний раз бело-голубые смогли одолеть соперника 24 сентября 2022 года (2:1 по буллитам). При этом петербургский клуб обыграл "Динамо" на выезде в регулярном чемпионате уже в пятый раз подряд. Московская команда не может взять верх над СКА на своей площадке с 1 февраля 2021 года (2:0).

Клубы провели свои первые матчи в сезоне-2023/24. СКА в следующей встрече в гостях сыграет против "Лады" из Тольятти 4 сентября. "Динамо" в этот же день примет хабаровский "Амур".

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция

1

Северсталь

1

1

0

0

0

0

0

6-3

2

2

Куньлунь РС

1

1

0

0

0

0

0

4-3

2

3

СКА

1

1

0

0

0

0

0

2-1

2

4

Динамо Мн

1

0

1

0

0

0

0

5-4

2

5

Локомотив

0

0

0

0

0

0

0

0-0

0

6

Торпедо

0

0

0

0

0

0

0

0-0

0

7

Спартак

1

0

0

0

0

0

1

3-4

0

8

Динамо М

1

0

0

0

0

0

1

1-2

0

9

Витязь

1

0

0

0

0

0

1

2-4

0

10

Сочи

1

0

0

0

0

0

1

3-6

0

11

ЦСКА

0

0

0

0

0

0

1

2-5

0

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Восточная конференция

1

Ак Барс

1

1

0

0

0

0

0

5-2

2

2

Амур

1

1

0

0

0

0

0

4-2

2

3

Салават Юлаев

1

1

0

0

0

0

0

3-2

2

4

Авангард

1

1

0

0

0

0

0

2-1

2

5

Трактор

1

1

0

0

0

0

0

2-1

2

6

Автомобилист

1

0

1

0

0

0

0

3-2

2

7

Нефтехимик

1

0

0

0

0

1

0

4-5

1

8

Металлург

1

0

0

0

0

1

0

2-3

1

9

Адмирал

0

0

0

0

0

0

0

0-0

0

10

Барыс

1

0

0

0

0

0

1

2-3

0

11

Лада

1

0

0

0

0

0

1

1-2

0

12

Сибирь

1

0

0

0

0

0

1

1-2

0

  

Теги:
КХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация