СКА победил московское "Динамо" в матче КХЛ

Петербуржцы обыграли москвичей в четвертом матче подряд

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 2:1 обыграл московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 7 831 зрителя.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Сергей Толчинский (21-я минута) и Марат Хайруллин (44). У проигравших шайбу забросил Эрик О'Делл (2). Толчинский провел первый официальный матч в составе СКА, с 2021 года игрок выступал за омский "Авангард" и стал обладателем Кубка Гагарина.

СКА победил "Динамо" в четвертом матче подряд, в последний раз бело-голубые смогли одолеть соперника 24 сентября 2022 года (2:1 по буллитам). При этом петербургский клуб обыграл "Динамо" на выезде в регулярном чемпионате уже в пятый раз подряд. Московская команда не может взять верх над СКА на своей площадке с 1 февраля 2021 года (2:0).

Клубы провели свои первые матчи в сезоне-2023/24. СКА в следующей встрече в гостях сыграет против "Лады" из Тольятти 4 сентября. "Динамо" в этот же день примет хабаровский "Амур".

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Северсталь 1 1 0 0 0 0 0 6-3 2 2 Куньлунь РС 1 1 0 0 0 0 0 4-3 2 3 СКА 1 1 0 0 0 0 0 2-1 2 4 Динамо Мн 1 0 1 0 0 0 0 5-4 2 5 Локомотив 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 6 Торпедо 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 7 Спартак 1 0 0 0 0 0 1 3-4 0 8 Динамо М 1 0 0 0 0 0 1 1-2 0 9 Витязь 1 0 0 0 0 0 1 2-4 0 10 Сочи 1 0 0 0 0 0 1 3-6 0 11 ЦСКА 0 0 0 0 0 0 1 2-5 0