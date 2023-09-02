СКА победил московское "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 2:1 обыграл московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 7 831 зрителя.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Сергей Толчинский (21-я минута) и Марат Хайруллин (44). У проигравших шайбу забросил Эрик О'Делл (2). Толчинский провел первый официальный матч в составе СКА, с 2021 года игрок выступал за омский "Авангард" и стал обладателем Кубка Гагарина.
СКА победил "Динамо" в четвертом матче подряд, в последний раз бело-голубые смогли одолеть соперника 24 сентября 2022 года (2:1 по буллитам). При этом петербургский клуб обыграл "Динамо" на выезде в регулярном чемпионате уже в пятый раз подряд. Московская команда не может взять верх над СКА на своей площадке с 1 февраля 2021 года (2:0).
Клубы провели свои первые матчи в сезоне-2023/24. СКА в следующей встрече в гостях сыграет против "Лады" из Тольятти 4 сентября. "Динамо" в этот же день примет хабаровский "Амур".
1
Северсталь
1
1
0
0
0
0
0
6-3
2
2
Куньлунь РС
1
1
0
0
0
0
0
4-3
2
3
СКА
1
1
0
0
0
0
0
2-1
2
4
Динамо Мн
1
0
1
0
0
0
0
5-4
2
5
Локомотив
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
6
Торпедо
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
7
Спартак
1
0
0
0
0
0
1
3-4
0
8
Динамо М
1
0
0
0
0
0
1
1-2
0
9
Витязь
1
0
0
0
0
0
1
2-4
0
10
Сочи
1
0
0
0
0
0
1
3-6
0
11
ЦСКА
0
0
0
0
0
0
1
2-5
0
1
Ак Барс
1
1
0
0
0
0
0
5-2
2
2
Амур
1
1
0
0
0
0
0
4-2
2
3
Салават Юлаев
1
1
0
0
0
0
0
3-2
2
4
Авангард
1
1
0
0
0
0
0
2-1
2
5
Трактор
1
1
0
0
0
0
0
2-1
2
6
Автомобилист
1
0
1
0
0
0
0
3-2
2
7
Нефтехимик
1
0
0
0
0
1
0
4-5
1
8
Металлург
1
0
0
0
0
1
0
2-3
1
9
Адмирал
0
0
0
0
0
0
0
0-0
0
10
Барыс
1
0
0
0
0
0
1
2-3
0
11
Лада
1
0
0
0
0
0
1
1-2
0
12
Сибирь
1
0
0
0
0
0
1
1-2
0