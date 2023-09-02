Россиянка Касаткина вышла в четвертый круг US Open

В третьем круге она обыграла бельгийку Грет Миннен со счетом 6:3, 6:4

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина победила Грет Миннен из Бельгии в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Касаткиной, посеянной на турнире под 13-м номером. Миннен попала в основную сетку соревнований благодаря победе в квалификации. В следующем круге россиянка сыграет со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Касаткиной 26 лет, она занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету шесть титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros в 2022 году. В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Миннен 26 лет, она является 97-й ракеткой мира. В активе спортсменки нет титулов на турнирах WTA. Выход в третий круг US Open является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема, ранее теннисистка добиралась до этой стадии на соревнованиях в Нью-Йорке в 2021 году.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).