В ЦСКА сообщили, что футболист Бистрович скоро может быть заявлен за команду

Хорватский полузащитник находится на последнем этапе восстановления после операции

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович находится на последнем этапе восстановления, после одобрения медицинского штаба он может быть заявлен за футбольный клуб ЦСКА. Об этом журналистам сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

17 августа Бистрович вернулся в расположение ЦСКА. Как сообщала пресс-служба армейского клуба, он продолжает восстановление после операции.

"Кристиян находится на последнем этапе восстановления, набирает форму, все ограничения почти сняты - ждем финального одобрения от медицинского штаба, после чего Кристиян может быть заявлен. Есть к игроку и интерес со стороны других клубов", - сказал Брейдо.

Первую часть сезона-2022/23 Бистрович провел в итальянском "Лечче" на правах аренды. В январе игрок договорился о досрочном прекращении арендного соглашения и перешел в нидерландскую "Фортуну". В составе "Лечче" он провел 12 матчей, за "Фортуну" сыграл 13 встреч и забил 1 гол.

Бистровичу 25 лет, он перешел в ЦСКА в 2018 году. Вместе с армейцами он стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2017/18 и завоевал суперкубок страны в 2018 году. В сезоне-2021/22 Бистрович на правах аренды выступал за турецкие клубы "Касымпаша" и "Фатих Карагюмрюк", ранее он был игроком хорватского "Славен Белупо".