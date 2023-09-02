В ЦСКА рассказали об обсуждении закраски граффити с Марио Фернандесом на арене клуба

По словам директора по коммуникациям ЦСКА Кирилла Брейдо, решение должно быть выверенным и вдумчивым

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА совместно с болельщиками определит, стоит ли закрашивать граффити с изображением бывшего защитника команды Марио Фернандеса на стадионе "ВЭБ-Арена", но решение должно быть выверенным и вдумчивым. Об этом журналистам рассказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

В июле Фернандес подписал контракт с петербургским "Зенитом". После этого в ЦСКА заявили, что московский клуб не смог договориться со своим бывшим игроком о заключении соглашения из-за финансовых условий.

"Планируется ли закрасить граффити Марио Фернандеса? Как и говорили ранее, будут решать болельщики. Многие говорят, что болельщики решили, посмотрите на петицию. Мы видим, что многие болельщики выступают за то, чтобы закрасить, видим большое количество подписей, ценим каждый комментарий по этой теме. Но если исходить из эмоционального порыва, который был у всех нас в клубе и у болельщиков, сделать опрос, то, конечно, ответ будет однозначным. Но мы хотим принять выверенное решение, правильное, вдумчивое. В частности, активные болельщики постоянно встречаются с руководством клуба, с тех пор встреч еще не было, наверняка этот вопрос поднимется, будет принято какое-то решение. Но сегодня это не то, что мы хотим встраивать в повестку накануне матча со стороны клуба", - сказал Брейдо.

В субботу ЦСКА провел открытую тренировку на "ВЭБ-Арене". В подтрибунном помещении стадиона на одной из стен раньше был запечатлен Фернандес, некоторое время назад вместо него появилось изображение обладателя Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА бразильца Даниэла Карвальо.

"Я это увидел так же впервые сегодня, как и вы, но за этим точно не стоит искать двойных смыслов, потому что если бы в этом был посыл клуба, то он бы, наверное, был отражен в обсуждаемом граффити, а данный коридор - просто одно из помещений стадиона, еще и невидимый для болельщиков, - сказал Брейдо. - Подобного рода изменения постоянны, какие-то фотографии меняются по всему стадиону, базе, ведь состав меняется, статус футболистов, проводятся разные съемки. И сейчас работники стадиона обновили несколько стен, включая эту. Сделали специально перед матчем с "Зенитом"? Повторю, если бы в этом был посыл, то это было бы сделано иначе. Данный коридор видят только журналисты по пути из пресс-бара в микст. При всем уважении к вам, коллеги журналисты, данное изображение было изменено не под вас. Хотя мы понимаем и видим популярность таких изменений".

В воскресенье в Москве в рамках седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги состоится матч между ЦСКА и "Зенитом".