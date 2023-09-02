Браташ: вратарь "Лады" Подъяпольский заслужил право на ошибку в матче КХЛ с "Трактором"

По мнению главного тренера тольяттинского клуба, голкипер хорошо играл всю встречу

ТОЛЬЯТТИ, 2 сентября. /ТАСС/. Главный тренер тольяттинской "Лады" Олег Браташ считает, что вратарь Владислав Подъяпольский заслужил право на ошибку в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с челябинским "Трактором". Об этом Браташ сообщил на пресс-конференции.

"Лада" проиграла "Трактору" со счетом 1:2 в домашнем матче. В челябинской команде шайбы забросили Сергей Калинин (44-я минута) и Антон Бурдасов (45). У проигравших отличился Никита Попугаев (4). При равном счете Подъяпольский поймал шайбу у ворот, пытался передать ее партнеру по команде, но ее перехватил нападающий Бурдасов и забил решающий гол.

"Никто не застрахован от ошибок. В целом, конечно, неприятно, я думаю, для него в первую очередь, что эта ошибка стала роковой в игре. Но он здорово играл всю встречу. Можно сказать, что он заслужил право на одну ошибку. Здесь просто самое обидное, что она стала решающей", - сказал тренер.

Среди позитивных сторон Браташ отметил самоотдачу игроков и выполнение заданий во время матча. Все это позволяло команде рассчитывать на победу, считает тренер.

"Лада" провела первый матч после возвращения в КХЛ. В следующем матче команда 4 сентября на своей площадке примет петербургский СКА.