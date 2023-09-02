Карасев прибыл в Швейцарию на сбор судей УЕФА

В марте 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации

ТАСС, 2 сентября. Российский арбитр Сергей Карасев прибыл в Швейцарию, где пройдет сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза.

"Арбитр Сергей Карасев прилетел в Женеву, сбор судей УЕФА начнется 3 сентября", - говорится в сообщении.

Карасеву 44 года, он работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года является судьей Международной федерации футбола (ФИФА). Карасев работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр. В 2021 году он получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА, в котором играли английский "Челси" и испанский "Вильярреал" (1:1, 6:5 по пенальти).

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации.