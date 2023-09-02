2 сентября, 18:17
ММА

Реванш между Монсоном и Тактаровым пройдет 29 сентября в Москве

В августе бой по правилам бокса между спортсменами завершился вничью

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Повторный поединок между бойцами Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым состоится 29 сентября в Москве. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

В августе спортсмены провели бой по правилам бокса, который завершился вничью.

"Реванш Монсон - Тактаров пройдет 29 сентября. Там же состоится бой Александра Шлеменко и Куата Хамитова", - сказал собеседник агентства. Организатором боя будет компания Top Fight.

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство.

Тактарову 56 лет, на его счету 17 побед, 5 поражений в поединках по правилам смешанных единоборств, еще в 2 боях была зафиксирована ничья. 

Теги:
ММА
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