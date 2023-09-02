Российская теннисистка Самсонова не сумела выйти в четвертый круг US Open

В третьем круге она проиграла американке Мэдисон Киз в трех сетах

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова проиграла американке Мэдисон Киз в матче третьего круга US Open. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:2 в пользу Киз, посеянной на турнире под 17-м номером. Самсонова выступала под 14-м номером. В четвертом круге американка сыграет с победительницей матча между соотечественницей Джессикой Пегулой (3-й номер посева) и украинкой Элиной Свитолиной (без номера посева).

Самсоновой 24 года, она занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и является обладательницей четырех титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила далее четвертого круга. В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Киз 28 лет, она располагается на 17-й позиции мирового рейтинга. Американка выиграла семь титулов WTA. В 2017 году спортсменка дошла до финала US Open, показав свой лучший результат на турнирах Большого шлема.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).