2 сентября, 19:01
Футбол в России

"Краснодар" обыграл "Спартак" в матче чемпионата России по футболу

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:0

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" со счетом 2:0 победили московский "Спартак" в домашнем матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 32 761 зрителя.

Голы забили Джон Кордоба (40-я минута) и Эдуард Сперцян (84, с пенальти).

"Краснодар" с 17 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. "Спартак" располагается на 8-й позиции, набрав 10 очков. В следующем туре краснодарский клуб встретится на выезде с грозненским "Ахматом" 16 сентября. Красно-белые днем ранее должны провести гостевой матч против "Сочи", однако комиссия РПЛ рекомендовала приостановить на один месяц проведение игр на стадионе "Фишт". Решение о месте проведения встречи будет принято позднее.

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

7

5

2

0

17

11

2

9

2

"Крылья Советов"

7

4

2

1

14

17

9

8

3

"Зенит"

6

4

1

1

13

14

5

9

4

"Урал"

7

4

1

2

13

8

8

0

5

"Динамо"

6

3

2

1

11

13

11

2

6

ЦСКА

6

3

1

2

10

13

9

4

7

"Ахмат"

7

3

1

3

10

10

8

2

8

"Спартак"

7

3

1

3

10

12

12

0

9

"Пари НН"

7

3

1

3

10

5

6

-1

10

"Локомотив"

6

2

3

1

9

10

9

1

11

"Ростов"

6

2

1

3

7

7

12

-5

12

"Сочи"

6

2

0

4

6

8

8

0

13

"Рубин"

7

1

3

3

6

9

15

-6

14

"Факел"

7

1

1

5

4

5

13

-8

15

"Балтика"

6

1

0

5

3

4

10

-6

16

"Оренбург"

6

0

2

4

2

4

13

-9

  

Теги:
Российский футбол
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