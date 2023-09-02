"Краснодар" обыграл "Спартак" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" со счетом 2:0 победили московский "Спартак" в домашнем матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 32 761 зрителя.

Голы забили Джон Кордоба (40-я минута) и Эдуард Сперцян (84, с пенальти).

"Краснодар" с 17 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. "Спартак" располагается на 8-й позиции, набрав 10 очков. В следующем туре краснодарский клуб встретится на выезде с грозненским "Ахматом" 16 сентября. Красно-белые днем ранее должны провести гостевой матч против "Сочи", однако комиссия РПЛ рекомендовала приостановить на один месяц проведение игр на стадионе "Фишт". Решение о месте проведения встречи будет принято позднее.