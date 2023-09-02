"Краснодар" обыграл "Спартак" в матче чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 2 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" со счетом 2:0 победили московский "Спартак" в домашнем матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в присутствии 32 761 зрителя.
Голы забили Джон Кордоба (40-я минута) и Эдуард Сперцян (84, с пенальти).
"Краснодар" с 17 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. "Спартак" располагается на 8-й позиции, набрав 10 очков. В следующем туре краснодарский клуб встретится на выезде с грозненским "Ахматом" 16 сентября. Красно-белые днем ранее должны провести гостевой матч против "Сочи", однако комиссия РПЛ рекомендовала приостановить на один месяц проведение игр на стадионе "Фишт". Решение о месте проведения встречи будет принято позднее.
1
"Краснодар"
7
5
2
0
17
11
2
9
2
"Крылья Советов"
7
4
2
1
14
17
9
8
3
"Зенит"
6
4
1
1
13
14
5
9
4
"Урал"
7
4
1
2
13
8
8
0
5
"Динамо"
6
3
2
1
11
13
11
2
6
ЦСКА
6
3
1
2
10
13
9
4
7
"Ахмат"
7
3
1
3
10
10
8
2
8
"Спартак"
7
3
1
3
10
12
12
0
9
"Пари НН"
7
3
1
3
10
5
6
-1
10
"Локомотив"
6
2
3
1
9
10
9
1
11
"Ростов"
6
2
1
3
7
7
12
-5
12
"Сочи"
6
2
0
4
6
8
8
0
13
"Рубин"
7
1
3
3
6
9
15
-6
14
"Факел"
7
1
1
5
4
5
13
-8
15
"Балтика"
6
1
0
5
3
4
10
-6
16
"Оренбург"
6
0
2
4
2
4
13
-9