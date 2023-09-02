В ЦСКА ожидают более 20 тыс. зрителей на домашнем матче РПЛ с "Зенитом"

Встреча пройдет 3 сентября на "ВЭБ-Арене"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба ЦСКА ожидает более 20 тыс. зрителей на домашнем матче седьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

"Ажиотаж очень серьезный. Проданы все билеты на центральные сектора, но в день матча можно будет что-то найти - мы открыли еще один сектор для продажи. Ожидаем более 20 тыс. болельщиков, всех очень ждем и просим приезжать заранее", - говорится в сообщении.

Встреча пройдет 3 сентября на "ВЭБ-Арене". Начало игры запланировано на 17:30 мск.